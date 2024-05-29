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新品　7-1/2 ジャッキーブラウン75th Years ニューエラ
商品番号 N12986899565
商品名

新品　7-1/2 ジャッキーブラウン75th Years ニューエラ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,500 円
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商品詳細

GrayJackieRobinson75thYearsRoyalBlueVisorGreenBottom42SidePatchNewEra59FiftyFittedカラー···グレー1890年頃以降、有色人種排除の方針が確立されていたMLBで、アフリカ系アメリカ人選手としてデビューし活躍。様々なタイトルや賞を獲得し、輝かしい功績を残したことで有色人種のメジャーリーグ参加の道を開いた人物
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