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【新品未使用】TOM FORD/トムフォード クルーネック Tシャツ Sサイズ
商品番号 W60006221902
商品名

【新品未使用】TOM FORD/トムフォード クルーネック Tシャツ Sサイズ
ブランド名 トムフォード
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

男性にも女性にもオススメです。光の加減で色味が分かりづらいですが、3枚目が一番実際の色味に近いです。TOMFORDクルーネックTシャツ型番：t4m08-104サイズ：Sサイズプレゼントで頂いたものなので、タグ等は付いておりませんが、室内室外共に一度も着ていません。購入店はお伺いしました。購入店：新宿伊勢丹購入時期：2023/08サイズ詳細(cm)着丈：65肩幅：41胸囲：91袖丈：19※送料をお安くするために、お送りする際は箱は付属しません。#ハイブランド#トムフォード#TOMFORD#TOMFORD#クルーネック#無地#Tシャツ#無地Tシャツ
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