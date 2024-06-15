NIKE x 井上雄彦 スラムダンク　Dr.T



伝説が再び…ナイキのジョーダンブランド×スラムダンクのコラボアイテム ...



井上雄彦が書き下ろし、ナイキ「ジョーダン」と漫画「スラムダンク ...



スラムダンク」の井上雄彦氏とNIKEがコラボシューズ「NIKE AIR ZOOM ...



スラムダンク井上雄彦がNIKEとタッグでバスケシューズ発売



中古品即購入OK『井上雄彦 Dr.TレイアップシュートTシャツ』



NIKE AIR JORDAN SLAM DUNK 桜木花道 スラムダンク ナイキ コラボ T ...



NIKE ジョーダン×スラムダンクの限定コラボ！伝説のシーンや、物語の ...



NIKE × SLAM DUNKのTシャツ！！ | Brighterday Blog



スラムダンク | STORES



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ご覧頂きありがとうございます。■商品名■NIKE×井上雄彦ナイキDRI-FITITブカツS/STシャツ[非売品ステッカー付]■商品詳細■スラムダンクTVアニメ版に出てくるDr.Tがデザインされています。（ブランド）NIKE（購入年）2011（カラー）WHITE（サイズ）L（サイズの寸法）着丈：73cm（襟とボディの接点から裾までの長さ）身幅：54cm（袖の接点から接点までの長さ）袖丈：22cm（ボディと袖の接点から袖口までの長さ）※素人寸法のために、多少の誤差はご了承ください。(状態）新品※詳しい状態については、写真をご確認ください。（その他）オマケで店頭販促用の非売品ステッカーを同梱します。購入後クローゼットにしまっておりました。製造商品につき最初から作り方が雑だったり、初期キズ・汚れ等があるかもしれませんので、その点をご理解のうえで入札をお願い致いたします。#ナイキ#NIKE#井上雄彦#スラムダンク#SLAMDANK