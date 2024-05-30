✨新品未使用✨ルイヴィトン　長財布　ジッピーウォレット・ヴェルティカル

●定価¥145,200→¥128,000●こちらは展示品等ではなくお店のバックヤードから出してもらったものです。●革製品は同じ品番でも革自体の模様や雰囲気が微妙に違う場合がありますがこちらは非常に綺麗な個体です。一定湿度の防湿庫で保管しております。●発送の際はファスナーの金具を傷防止のデープで保護し外箱を不織布とプチプチで丁寧に梱包致します。●製品仕様【LOUISVUITTON】ルイヴィトン長財布 ジッピーウォレット・ヴェルティカルモノグラム・シャドウ M6290210x20x2cm(幅x高さxマチ)素材：モノグラム・シャドウレザー （皮革の種類：牛革）ライニング：レザー（皮革の種類：牛革）金具（色：ブラック）クレジットカード用ポケットx12ファスナー式コインケース名刺用スロットx2レシートや紙類を収納する アディショナルコンパートメント大きめのまち付きコンパートメント#ジッピーウォレット・ヴェルティカルカラー···ブラック財布形···長財布素材···本革



新品未使用 ルイヴィトン ジッピーウォレット・ヴェルティカル ...



ルイヴィトン 長財布 ジッピーウォレット・ヴェルティカル モノグラム ...



ルイヴィトン新品未使用☆ジッピーウォレットヴェルティカル | labiela.com



ルイヴィトン 長財布 ジッピーウォレット・ヴェルティカル 新品同様未 ...



ほぼ未使用✨ルイヴィトン モノグラム エクリプス ヴェルティカル 長 ...



LOUIS VUITTON - 【中古】 LOUIS VUITTON ルイヴィトン トリヨン ...



美品✨ルイヴィトン ジッピーウォレット ヴェルティカル ダミエ 長財布 ...



ルイヴィトン タイガ ジッピーウォレット ヴェルティカル 【ふるさと割 ...



⭐良品⭐ルイヴィトン タイガ ジッピーウォレット ヴェルティカル 長 ...



納得できる割引 良品✨ ルイヴィトン 長財布 タイガ ジッピー ...



LOUIS VUITTON - ルイ ヴィトン ジッピーウォレット ヴェルティカル ...



返品不可】 Louis Vuitton ジッピーウォレット・ヴェルティカル タイガ ...



爆安プライス ルイヴィトン ジッピーウォレット ヴェルティカル LOUIS ...



ルイヴィトン ダミエ・グラフィット ジッピー・ウォレット・ヴェル ...



ルイヴィトン M30503 タイガ ジッピーウォレット ヴェルティカル 長財布-