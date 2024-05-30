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✨新品未使用✨ルイヴィトン　長財布　ジッピーウォレット・ヴェルティカル
商品番号 S57641098891
商品名

✨新品未使用✨ルイヴィトン　長財布　ジッピーウォレット・ヴェルティカル
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 31,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●定価¥145,200→¥128,000●こちらは展示品等ではなくお店のバックヤードから出してもらったものです。●革製品は同じ品番でも革自体の模様や雰囲気が微妙に違う場合がありますがこちらは非常に綺麗な個体です。一定湿度の防湿庫で保管しております。●発送の際はファスナーの金具を傷防止のデープで保護し外箱を不織布とプチプチで丁寧に梱包致します。●製品仕様【LOUISVUITTON】ルイヴィトン長財布　ジッピーウォレット・ヴェルティカルモノグラム・シャドウ　M6290210x20x2cm(幅x高さxマチ)素材：モノグラム・シャドウレザー　　　（皮革の種類：牛革）ライニング：レザー（皮革の種類：牛革）金具（色：ブラック）クレジットカード用ポケットx12ファスナー式コインケース名刺用スロットx2レシートや紙類を収納する　　　　アディショナルコンパートメント大きめのまち付きコンパートメント#ジッピーウォレット・ヴェルティカルカラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
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