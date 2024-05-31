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美品 ブルガリ ロゴマニア ビーゼロワン ベルト キャンバス レザー ブラック
商品番号 C35911679260
商品名

美品 ブルガリ ロゴマニア ビーゼロワン ベルト キャンバス レザー ブラック
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 14,523 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆☆☆プロフィールを必ずご覧ください☆☆☆231019005■ブランド：ブルガリBVLGARI■アイテム名：ロゴマニアベルト■色：ブラック×シルバー金具■素材：キャンバス×レザー■メーカー型番：-■製造：Italy■サイズ：ベルト幅4.0cm、全長/約97cm（バックル含む）ベルト3穴調整可　着用時約80～85cm(表記サイズ105cmですがカットされてます)　※手測りですので若干の誤差はご了承ください。■付属品：なし■参考定価：ー■中古ランク：SA■管理番号：231019005-Ｍ■発送サイズ：60cm■商品状態：金具に薄い小キズ、穴に使用あとがあります。目立つものではありません。※表記サイズ42/105cmですが既にカットされています。更にカットも出来ます。※商品は全て業者向けのブランドオークションにて仕入れたお品で、鑑定済みの正規品でございます。他の商品はこちら　#lamarque
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