UVERworld パーカー ピンク

グッズ種類···その他ミュージシャン種別···グループ購入前にプロフィールを一読ください。UVERworldグッズのパーカーピンク色サイズはMです。購入後複数回使用しましたが、目立った汚れやほつれ、毛玉などはありません。白色やミルクティ色と素材が違い裏起毛？がついており、とても暖かいです。裏起毛の部分(服の内側)に軽く衣類が擦れた跡がありますが気にならない程度かと思われます。写真を添付しておりますのでそちらにてご確認をお願いいたします。また素人保管のため神経質な方は購入をお控えください。#UVERworld#UVERworldグッズ#パーカー



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