Tシャツ　ベティちゃん

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商品詳細
ベティちゃんのティシャツです。サイズアウトしたため出品です。着丈65身幅53肩幅51(素人採寸)古着屋で一目惚れして購入しました。古着屋さんの人はデッドストックと言ってました。あくまで中古品なのでご理解の上お願いいたします。#ティシャツ#ヴィンテージ#ベティちゃん袖丈···半袖季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋季節感···春、夏、秋、冬
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