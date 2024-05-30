アイルトン・セナ特大ポスター(額入)AYRTON SENNA MEMORIAL ...

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20230327-003アイルトン・セナ特大ポスター(額入)AYRTONSENNAMEMORIAL【サイズ】76cm×101cm【状態】ポスター自体にイタミはありません。額にキズ、掛け等あります。(画像参照)※額が必要ない方はお値引きいたしますので、ご購入前にお尋ね下さい。【発送】プチプチをしっかり巻いたあと、ダンボールを組み合わせて梱包します。ジャンル（スポーツ選手）···その他グッズ種別···ポスターサイン有無···無し性別···男