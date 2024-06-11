【最安値】ポケセン産 ポケカ レイジングサーフ シュリンク付き 1Box

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ご覧頂き有難うございます。こちらの商品は先ほど到着したレイジングサーフの未開封シュリンク付き1boxになります。もちろん再シュリンクなど行っておりません。新品未開封品ですが、あくまで一度人の手に渡った商品のため、神経質な方の購入はお辞め下さい。基本的には、すり替え防止のため、返品、交換受け付けておりません。何か気になる点などございましたら、事前にお聞きいただければできる限り全ての質問にお答え致しますのでお気軽にどうぞ。お値下げ不可。即購入可能。#ポケカ#ポケモンカードゲーム#151#クレイバースト