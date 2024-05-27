未使用　EPOCA UOMO エポカ ウォモ　リネン混　ペイズリー柄　ストール

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商品詳細
未使用タグ付きです。●素材麻76%、綿24%イタリア製●サイズ約41.5×90cm当方ペットや喫煙者はおりませんが、自宅保管となりますので神経質な方はお控えください。ご購入後、24時間以内に発送いたします。カラー···ブルー、ホワイト柄・デザイン···ペイズリー柄素材···麻、綿
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