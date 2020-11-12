COACH/コーチ長財布 F93504 ダブルジップ セカンドバッグメンズ財布

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この度ご来店いただきまして、誠にありがとうございます。弊店が扱っている商品はアメリカのCOACHアウトレット店で購入した正規アウトレット品です。商品情報◆型番：F93504◆カラー：チャコール×ブラック◆サイズ：横幅：21cm高さ：11cmマチ：4cm◆素材：PVC×レザー◆仕様：ダブルファスナー開閉式A室ファスナーポケット×1・マチ有りオープンポケット×1・カード入れ×15・クリアカード入れ×1・オープンポケット×4B室カード入れ×16・札入れ×3・ファスナー式小銭入れ×1・オープンポケット×2◆状態：新品未使用◆購入場所：COACHアウトレット店◆付属品：コーチ紙袋、COACHケアカード、専用箱など※コーチのアウトレット品について商品新品未使用です。メーカーで過剰生産されら商品、細かいキズ、汚れ、シワがある商品、アウトレット限定に生産された商品になります。商品によっては、レザータグやチャームなど付属していない場合がございます。入荷時期により、ロゴプレートやファスナーの仕様など、変更する場合がございます。スムーズに取引できますように心がけております、どうぞよろしくお願いいたします！