Rick Owens クルーネック　ショートスリーブ　リックオウエンス

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RickOwensHEAVYJERSEYCREWNECKSHORTSLEEVESクルーネックTシャツ●サイズ：XSサイズ肩幅43cm身幅48cm着丈87cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：BA厚手のものとなります。以前セカンドストリートにて購入しました。2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。状態は良いですが中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。ネック···Uネック