MLB NIKE ナイキ ヘリテージ86 ロサンゼルス エンゼルス キャップ 紺

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商品詳細
【NIKEHeritage86LOSANGELSANGELSキャップ】新品・未使用品番：DH0085-426サイズ：ONESIZE(約54～61cm)本体：綿100%カラー：ピッチブルー(ネイビー)発売元：(株)ナイキジャパン正規品MLB(メジャーリーグ)のチームのオルタネイトロゴとSWOOSH(スウッシュ)を刺繍した帽子です。ラウンドバイザーに浅めのクラウン、人気のロープロファイルキャップ。★普通郵便発送でつぶれや型崩れ等気になる方は、差額ご負担いただければ、ゆうパックに変更いたします。価格変更いたしますので、ご購入前にコメントしてください。
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新品 NIKE ヘリテージ86 ロサンゼルス エンゼルス キャップ ネイビー | フリマアプリ ラクマ
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