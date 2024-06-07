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【Cartier】メンズ レディース レザー カードケース 名刺入れ
商品番号 B61122425099
商品名

【Cartier】メンズ レディース レザー カードケース 名刺入れ
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

家族からの依頼品です。数年前に免税店にて購入した品です。●ブランド　Cartier●素材　レザー　●特徴　縦　11cm　横　7cm　カード入れ6箇所　ポケット2箇所結婚式など年一回程度使用しました。デリケート素材の為、傷み、初期傷、シワなど極わずかですがあります。心配な点は、写真にてご確認、もしくはコメントをよろしくお願いします。中古です。個人保管品とご理解いただき神経質すぎる方はご遠慮願います。簡易配送にご理解願います。財布形···二つ折り素材···本革
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