【Cartier】メンズ レディース レザー カードケース 名刺入れ

家族からの依頼品です。数年前に免税店にて購入した品です。●ブランド Cartier●素材 レザー ●特徴 縦 11cm 横 7cm カード入れ6箇所 ポケット2箇所結婚式など年一回程度使用しました。デリケート素材の為、傷み、初期傷、シワなど極わずかですがあります。心配な点は、写真にてご確認、もしくはコメントをよろしくお願いします。中古です。個人保管品とご理解いただき神経質すぎる方はご遠慮願います。簡易配送にご理解願います。財布形···二つ折り素材···本革



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