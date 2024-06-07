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ラッツ　Tシャツ/RATS WAY OF TOKYO YELLOW M 長瀬智也
商品番号 L13526008813
商品名

ラッツ　Tシャツ/RATS WAY OF TOKYO YELLOW M 長瀬智也
ブランド名 ラッツ
特別価格 税込 4,635 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラッツのTシャツになります。新品・未使用品カラー　BLACK×YELLOW長瀬智也さん着用Mサイズ着丈　72.0cm身幅　50.5cm肩幅　47.5cm袖丈　17.5cm※オンラインサイト参照の為、多少の誤差はご了承下さい。東京のバイカーシーンを牽引するメンバーで構成されるモーターサイクルクラブ”TokyoRoughRiders”6.0ozのGILDANボディを使用したTシャツ。左胸、背面に”WAYOFTOKYO”右袖に”TokyoRoughRiders”のサークルロゴをラバープリント。その他にも色々な商品を取り扱ってますので是非ご覧になってみて下さい^^何かありましたらコメントどうぞ。宜しくお願い致します^^ラッツRATSチャレンジャーCHALLENGERポークチョップポークチョップガレージサプライPORKCHOPネイバーフッドneighborhoodマシスMASSESエムアンドエム東京インディアンズテンダーロインM\u0026MサムズSAMSハーレーチョッパーサブカルチャーHWYランプグローブススタンダードカリフォルニア長瀬智也キムタク木村拓哉
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