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ヴィヴィアンネクタイオーブ柄ネイビー
商品番号 C64829565864
商品名

ヴィヴィアンネクタイオーブ柄ネイビー
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#viviennenekutaiyasan←ネクタイ商品一覧■ブランドVivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド■素材シルク100%■サイズ大剣先:約7.5cm※平置きで定規で採寸のため若干の誤差はご了承下さい。■色（カラー）ネイビー系紺オーブ柄ワンポイント■状態目立った傷や汚れなく美品レベルあくまで中古品であり神経質な方やご理解頂けない方は購入をお控え下さいませ。商品の状態はご自身で写真を見てご判断くださいますようお願い致します。まとめ買いされる際には、ご購入前に商品ページ下に記載の商品番号をコメントください。合計金額から10%値引きさせていただきます。検索タグ矢沢あいヴィヴィアンビビアンポールスミス(PaulSmith)バーバリー(BURBERRY)ディオール(Dior)グッチ(GUCCI)フェンディ(FENDI)セリーヌ(CELINE)サルヴァトーレ・フェラガモ(SalvatoreFerragamo)イヴ・サンローラン(YSL)ハイブランドネクタイグッズ■商品番号751
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