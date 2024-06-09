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【未使用】ベースボールキャップROYAL Blueエンジニアードガーメンツ
商品番号 Q66648524288
商品名

【未使用】ベースボールキャップROYAL Blueエンジニアードガーメンツ
ブランド名 エンジニアードガーメンツ
特別価格 税込 2,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当時即完売したエンジニアードガーメンツのベースボールキャップです。試着のみのかなり美品です。貴重なアメリカ製でロゴはエンジニアードガーメンツのEとGが組み合わせです。フランスをテーマにした年でルックブックでも取り上げられてました。コレクション用に色違いで購入しましたが、使用機会がありませんので手放します。お探しの方はぜひどうぞカラー···ブルー
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