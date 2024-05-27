新品 VETEMENTS 半袖 tシャツ ホワイト s

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vetementstシャツ S新品 タグ付き自宅保管の為格安出品しますS着丈76肩幅60身幅60カラー···白袖丈···半袖オーバーサイズ#vetements新品未使用。検品撮影の為だけに開封済み。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。神経質な方もご遠慮ください、ご理解の上ご購入を宜しくお願い致します。素人の自宅保管ですので細かな事を気になさる方はご遠慮下さいね。即購入OK！よろしくお願いします！