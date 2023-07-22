ONE PIECE DAY memorial tee XL

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ワンピース 2023.07.22ONEPIECEDAYmemorialtedTシャツサイズ XL正面 文字のみ背面 コミック表紙 1巻〜106巻まで販売数も少なくレア度が爆上がり中です。このページを見て知った人も多いと思います。正直売れなくてもいいです。16016円2023/10/17現状 全巻マニアなら欲しい１着です。ポスターのように額に入れて飾ろうかと考えていましたがなくなくの出品です。カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬【検索】POPportraitofPiratesmaximum一番くじワーコレワールドコレクタブル全員サービスプライズ海外海外品海外正規品日本未発売ガレージキッドgaragekidブラックスタジオBLACKstudioフォックススタジオFOXstudioneijuanstudioスタンドスタジオstandstudio