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美品ルイヴィトンカプシーヌ長財布
商品番号 S28287103024
商品名

美品ルイヴィトンカプシーヌ長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 22,968 円
在庫状況 あり

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商品詳細

綺麗に使っていたので状態はかなり綺麗です。LVのマークの所にパイソンを使用しているレアな財布です。カラー···ブラック財布形···長財布付属品は箱のみとなります
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