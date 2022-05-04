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[限界値下]kith ロッキー Tシャツ XL
商品番号 S25517889818
商品名

[限界値下]kith ロッキー Tシャツ XL
ブランド名 キス
特別価格 税込 3,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック袖丈···半袖早い者勝ちです。ユーズド商品の為ご理解頂ける方にはオススメです。画像を十分ご確認ください。下記サイズをご確認頂き、くれぐれもお間違いのない様によろしくお願いします。身幅→62.0cm着丈→81.0cm肩幅→57.0cm袖丈→22.0cm袖口幅→22.0cm裾幅→65.0cm天幅→21.5cm
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