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【激レア】スラムダンク　SLAMDUNK ポスター　ジャンプ展　Bタイプ
商品番号 U56739519306
商品名

【激レア】スラムダンク　SLAMDUNK ポスター　ジャンプ展　Bタイプ
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 9,555 円
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商品詳細

数ある中からご覧頂き、ありがとうございます。即購入可能です(^^)スラムダンク　井上雄彦新作映画『THEFIRSTSLAMDUNK』公開記念！創刊50周年記念週刊少年ジャンプ展VOL.2限定品Bタイプ湘北ver.サイズはB2（約515×728mm）になります。購入後、ポスターファイルにて保管していましたので比較的美品だと思います。ただ完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控えください。発送は購入時の筒も一緒に送ります。匿名発送です。他サイトにも出品しております。何かご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡ください(^^)#もぐパパ_スラムダンク•ポスター　•カレンダー　•ポストカード　•イラスト　•セル画　•原画　•井上雄彦　•スラムダンク　•SLAMDANK•THEFIRSTSLAMDUNK•スラムダンク映画　•桜木花道　•流川楓　•赤木剛憲　•三井寿　•宮城リョータ　•湘北　•バスケットボール　•あれから10日後　•宮崎駿　•風の谷のナウシカ　•ラピュタ　•となりのトトロ　•魔女の宅急便　•紅の豚　•もののけ姫　•ジブリ　•ドラえもん　•村上隆　•藤子・F・不二雄　•藤子不二雄　•手塚治虫　•鳥山明　•ドラゴンボール　•ドラクエ　•ドラゴンクエスト　•原泰久　•キングダム　•吾峠呼世晴　•鬼滅の刃　•芥見下々　•呪術廻戦　•尾田栄一郎　•ワンピース　•ONEPIECEFILMRED•シャンクス　•ルフィ　•ワンピース映画•ワンピース映画特典　•巻四十億“RED•40億巻　•少年ジャンプ　•銀魂　•ナルト　•遊戯王　•るろうに剣心　•ハイキュー　•暗殺教室　•少年ジャンプ
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