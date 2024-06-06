ジェームスパースキャップ　値段交渉可！

ジェームスパースのキャップです。丸の内の店舗で購入しました。試着程度の使用で、全く被る機会がないのでお好きな方にお譲りします。#MOUの商品はこちら！#Jamesperse素材···コットンカラー···グレー形···ベースボール



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