新品8690円 CAPPELLI カペリ カッペリ ベルト イタリア製 本革

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商品詳細
☆ご覧いただきありがとうございます☆★即購入OK★送料無料★フォロー割引き★ご購入前にコメント欄にて”フォローしました”とお伝え下さい♪【商品名】新品定価8690円CAPPELLIカペリカッペリレザーベルトイタリア製本革サイズ100ダークグリーン玉FL2087a【商品説明】・新品未使用のため、その他目立った汚れやダメージはなく、長く愛用していただけます。写真にてご確認ください。・デザインよくオススメです♪【カラー】ダークグリーン【素材】本革 レザー【サイズ】表記：100全長：約106cm最大穴：約92cm最小穴：約82cmベルト幅：約3.5cm・平置きでの計測をいたしておりますが、 多少の誤差はご了承ください。ベイブルック、ジャーナルスタンダード、アーバンリサーチ、ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、Theory、BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系が好きな方におすすめです。▼全商品検索▼#チャンドラーセレクト▼その他▼#チャンドラー小物メルカリショップスでも出品しています♪【chandlerselect】の検索お願いしますm(__)m【商品に関しまして】・商品はよくチェックしておりますがあくまで 自宅保管の商品ですので記載にない多少の ダメージの見逃しがありましてもご了承をお 願いします。・商品の発送は当方が負担致します。そのため 簡易包装にて発送いたしますので予めご了承 ください。また発送後5.6日程お届けまでに お時間が掛かりますので、ご了承ください。★その他、不明な点がありましたら、ご購入 前にコメント欄にてご質問ください。
http://narcologia.ru/goods/stair600700.html
http://narcologia.ru/goods/approximate524520.html
http://narcologia.ru/goods/reflector923864.html
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