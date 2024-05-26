VivienneWestwood ヴィヴィアンウエストウッド ネクタイ メンズ

ご覧いただき、ありがとうございます(^^)VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドネクタイメンズ男性用です。百貨店で購入した正規品です。数回着用のみ。長期保管品になります。結び目の下の辺りをオーブが集中してる所にすればお洒落です。全長約151cm大検幅約10cm小検幅約3cm【素人の平置き採寸ですので多生の誤差はご了承下さい】オーブ柄花柄ロゴ入りカラー赤ワインレッド花→茶色オレンジオーブ→黒ネクタイ内側→黄緑若草色カーキ絹シルク100％高級品MADEINITALYイタリア産ロゴが水色のラメでとても格好いいです。ドライクリーニングのみと記載されております。○梱包は、折り畳み、OPP袋に入れ、宅配用の防水袋に入れます。○配送は、らくらくメルカリ便か、ゆうゆうメルカリ便の匿名配送です。(追跡、補償がある為)○自宅保管、素人検品です。完璧をお求めの方、神経質な方はご遠慮下さいm(__)m○プロフィールも見ていただけたら助かります(^^)#ままりのメンズ用品一覧ネクタイもう1点ありますので、良ければご覧下さい！ポールスミスGUCCICHANELHERMESエトロフェラガモFENDIビームスシップスラルフローレンバーバリーおしゃれ上品格好良いビジネスパーティーイベント最高級高価結婚式二次会披露宴プレゼント入学式卒業式入園式卒園式フォーマルカジュアル仕事個性的美品ヴィンテージ目立つ映える



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