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ルイヴィトン　タイガ　二つ折り　財布　黒　札入れ
商品番号 V98960930717
商品名

ルイヴィトン　タイガ　二つ折り　財布　黒　札入れ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 18,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトン【LouisVuitton】のポルトフォイユミュルティプル二つ折り札入れです。箱付き(少し汚れあり)布袋付きイニシャル刻印あり6枚目の写真でご確認下さい。使用感、角擦れもありません。縦幅：約11.5cm横幅：約9cm奥行：約1cm型番/明記番号：　M30952/CT2150素人検品、自宅保管ですので、ご理解のある方宜しくお願い致します。#ビトン#ヴィトン
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