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最終値下げ‼️クロコダイル　マネークリップ　財布
商品番号 X34010830172
商品名

最終値下げ‼️クロコダイル　マネークリップ　財布
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本物のクロコダイルを使用したマネークリップ型の財布です。多少の使用感はございますが、大きな傷壊れはございません。かなり綺麗だと思います。宜しくお願いします。
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