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- 80s USA製 プリントTシャツ オールドサーフ 宮本武蔵 vintage
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商品詳細
＜商品説明＞1980年代のヴィンテージ、黒のアメリカ製プリントTシャツです。ボディはSTEDMAN。前がワンポイントでホノルルシャツショップと和柄。バックに大きくまでMIYAMOTOMUSASHI！火！な一着です。海外で人気のSAMURAI！な当時モノオリジナルです。コピーライトの入るHonoluluShirtShopで、80年代にスーベニアとして売られていたモノかと。このシリーズは数種類海外の通販で確認出来ましたが、このデザインは出回ってなく、最も豪華なデザインかと思います。この手のアイテムはコレクターも多いですね。生地もまだしっかりしています。お探しの方如何でしょうか。袖はシングルステッチ。コピーライトは86年です。madeinUSA＜商品状態＞画像10枚目、若干の汚れあり。＜サイズ＞表記サイズ：M以下、実寸となります。着丈：65cm肩幅：43cm身幅：48.5cm袖丈：17cm※多少の誤差は御容赦下さい。＜生地＞COTTON100%
http://narcologia.ru/goods/Stanford748973.html
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