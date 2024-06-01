BUENA VISTA LINDA TEE 新品未使用

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BUENAVISTAブエナビスタリンダTEE新品未使用ですが、室内試着はしているかもしれません。光のかげんにより肩の辺りに一部蛍光っぽく見えるような気がします。カラーWHTサイズM着丈67cm・身幅52.5cm(素人採寸ですので、誤差はご容赦ください)ブルーハーツのデビューアルバムのジャケットと、名曲リンダリンダをミックスしたデザインで、King\u0026Princeの平野紫耀さんはじめ、様々な有名人の方が着用している事でも知られています。あくまで素人検品長期保管ですので、神経質な方はご遠慮下さい。ネコポスにて発送致しますので、たたみジワはご容赦下さい。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック