90's Polo ラルフローレン ボーダーマフラー

ポロラルフローレンのマフラーになります。特に目立った汚れ等はございません。★★【特記事項】★★※あくまでも一度個人の手に渡ったused商品とご理解の上、完璧な商品状態をお求めの方はお控え下さい。■サイズ長さ約160㎝幅26㎝カラー···イエロー、ネイビー



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