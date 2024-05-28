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【イタリア製】FENDI(フェンディ) ネクタイ ネイビー 総柄 ズッカ柄 高級
商品番号 J34294388671
商品名

【イタリア製】FENDI(フェンディ) ネクタイ ネイビー 総柄 ズッカ柄 高級
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【はじめに】ご覧頂きありがとうございます！#yosshy12と申します。このアカウントでは、メンズファッション・高級ネクタイをメインに取り扱っております。#yosshy12古着ショップのネクタイ一覧はこちら自身が古着やヴィンテージ物が好きなので、そういった商品をメインに取り扱っています。古着やヴィンテージ物、ネクタイが好きな方は特に、ぜひフォローして下さい！出品した際にすぐに手に入れることができます。送料は全品無料です！即購入、コメントなど、大歓迎です！【こちらの商品について】フェンディの高級シルクネクタイになります。スクエア柄のネイビーに、黄色系の総柄とFENDIを象徴するズッカ柄が全面にデザインされた、とても豪華かつ魅力的なデザインとなっております。見た目にも高級感やかっこよさがあり、とても魅力的な一品となっております。ビジネスだけでなく、古着コーデ・ネクタイコーデにもオススメの一品です！目立った傷や汚れはなく、綺麗な状態です。中古品ではありますが、慎重に保管しておりますので、安心して着用して頂けると思います。気に入った方に大切に着用して頂けると嬉しいです！【ブランド】FENDI(フェンディ)【生産国】イタリア【素材】シルク55%アセテート45%【カラー】ネイビーロゴ総柄小紋柄ズッカ柄スクエア柄ジャガード織り【サイズ】大剣幅：9.1センチ全長：153センチ【値引き交渉、割引について】フォローして下さった方には、全商品5%OFFとさせて頂きます。さらに、ネクタイを2本同時購入の方は200円引き、3本同時購入の場合は500円引きとさせて頂きます！(ご購入の前にコメントをお願い致します！)#yosshy12古着ショップのネクタイ一覧はこちら【検索用ハッシュタグ】#FENDI#フェンディ#ネクタイ#ネクタイコーデ#スーツ#ビジネス#古着#古着コーデ#プレゼント#入手困難#即購入可#送料無料#yossh…
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