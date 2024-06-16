極美品✨RFIDあり✨ルイヴィトン ジッピーウォレット・ヴェルティカル

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※プロフィール確認宜しくお願い致します。ご覧いただきありがとうございます♪《購入先》古物商資格者のみ購入可能なモノバンク様やエコリング様などから真贋鑑定クリアした正規のお品でございます。お値下げ交渉等、ご質問がありましたらお気軽にコメントください♪こちらの商品『ルイヴィトンジッピーウォレット・ヴェルティカルラウンド長財布』です♪c230すっきりとした縦型がマスキュリンでありながらエレガントな魅力を放つダミエ・グラフィットの財布「ジッピーウォレット・ヴェルティカル」。ポケットやクレジットカードスロットが充実しており、機能的です✨状態も大変良く未使用品に近い商品です♫RFIDありの２０２０年以降のモデルタイプです♪是非ご検討宜しくお願い致します✨【ブランド名】LOUISVUITTON（ルイヴィトン）【商品名】ジッピーウォレット・ヴェルティカルラウンド長財布【商品品番】M63095【カラー】ダミエ・グラフィット【素材】ダミエ・グラフィット【サイズ】約W20×H9.5cm【ポケット】財布用/札入×1/小銭入×1/カード用×14/その他×1【付属品】なし【製造番号】LM2240（RFIDあり）実寸表記ですが若干の誤差が生じる場合がございます。サイズ、素材、状態等ご不明な点がございましまら、お気軽にコメントください。