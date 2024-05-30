【90s 】KENWORTH　コーデュロイ　トラッカーキャップ　米国企業物

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＿ITEM＿＿＿【90s】KENWORTH コーデュロイ トラッカーキャップ ヴィンテージ＿COMMENT＿＿＿1923年設立のKENWORTH。アメリカの貨物自動車メーカーのコーデュロイ、トラッカーキャップ。ブラックのボディにレッドのBOXロゴの刺繍パッチが良い雰囲気です。ラルフやRRLのトラッカーキャップ等がお好きな方にオススメです。＿CONDITION＿＿＿7/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。