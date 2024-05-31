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NIKE TIMING CUFFウォッチ　腕時計　リストバンド　ナイキサポーター
商品番号 N60143432103
商品名

NIKE TIMING CUFFウォッチ　腕時計　リストバンド　ナイキサポーター
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊＊注意＊＊リストバンドにはめ込み式の腕時計ですが時計の部分が紛失状態です。ご注意下さい。このシリーズをお持ちの方は予備で使えるかもしれません。15年位前に購入した品物です。ホームクリーニング済みですがそれなりに使用感、年代感があります。ケースは美品です。中古品ですのでご理解がある方でお願い致します。リストバンド×3ケース説明書以上です
http://narcologia.ru/goods/freshman466056.html
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