【23ss】BlackEyePatch× CHAMPION T-SHIRT

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Champion × BlackEyePatchの第2弾が8月25日より順次発売



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23ssブラックアイパッチ×チャンピオンのREVERSEWEAVESHORTSLEEVET-SHIRTです。カラーは黒。サイズはL。新品未使用となりますが、試着はしております。また一旦は人の手に渡っております。神経質の方は購入をご遠慮ください。カラー：ブラックサイズ：L寸法：着丈70、身幅58、肩幅52、袖丈22サイズが合わなかったので出品します。ソフ ソフネット sophnetsophfcrbFCRBSupremeシュプリーム ナイキ NIKEapeBapeABATHINGAPEウィンダンシーwindandseaWINDANDSEAkithキス ボックスロゴ BOXLOGOユニオントーキョー UNIONTOKYOpalacePALACESKATEBOARDSパレス パレススケートボードステューシーstussyネイバーフッド wtapswタップスGODSELECTIONXXXゴッドセレクションxxxブラックアイパッチ BlackEyePatch※発送時は若干コンパクトにして発送させて頂きます。予めご了承ください