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【23ss】BlackEyePatch× CHAMPION T-SHIRT
商品番号 J14563816721
商品名

【23ss】BlackEyePatch× CHAMPION T-SHIRT
ブランド名 ブラックアイパッチ
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

23ssブラックアイパッチ×チャンピオンのREVERSEWEAVESHORTSLEEVET-SHIRTです。カラーは黒。サイズはL。新品未使用となりますが、試着はしております。また一旦は人の手に渡っております。神経質の方は購入をご遠慮ください。カラー：ブラックサイズ：L寸法：着丈70、身幅58、肩幅52、袖丈22サイズが合わなかったので出品します。ソフ　ソフネット　sophnetsophfcrbFCRBSupremeシュプリーム　ナイキ　NIKEapeBapeABATHINGAPEウィンダンシーwindandseaWINDANDSEAkithキス　ボックスロゴ　BOXLOGOユニオントーキョー　UNIONTOKYOpalacePALACESKATEBOARDSパレス　パレススケートボードステューシーstussyネイバーフッド　wtapswタップスGODSELECTIONXXXゴッドセレクションxxxブラックアイパッチ　BlackEyePatch※発送時は若干コンパクトにして発送させて頂きます。予めご了承ください
http://narcologia.ru/goods/appendectomy164853.html
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