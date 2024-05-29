WHITEHOUSE COX メッシュベルト　ブラック

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*コメント、購入する前に必ずプロフィール欄をご確認下さい。ホワイトハウスコックスのメッシュベルト、ブラックです。サイズ表記は36/90幅3cm全長118cmです。使用感はありますが目立つ汚れや傷はありません。あくまでも中古品である事をご了承頂ける方のみご購入下さい。なおすり替え防止のため返品はお断りしています。