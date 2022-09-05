FAIRFAX フェアファクス ストライプ ネクタイ

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大剣幅約7.8cmで太すぎず細すぎず、凄く使い易いと思います。目立つスレや汚れは見受けられませんが、見落としの可能性や中古をご理解頂ければと思います。個人的にはまだまだお使い頂ける、むしろ美品とと判断しました！ネイビーがメインなのでスーツは勿論、ブレザースタイルにもハマりますのでお薦めです！是非よろしくお願いいたします♪管理88柄・デザイン...ストライプ