レンブラント　透明水彩２７本セット

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商品詳細
絵具の性質...透明絵具の種類...水彩絵の具REMBRANDTレンブラント水彩絵具（5ml,10mlチューブ）2021年2月に購入したものです。使用量はそれぞれ違います。バラ売りはしません。中古品のため、神経質な方は購入をご遠慮ください。＃透明水彩＃画材＃イラスト＃絵画
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