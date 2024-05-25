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NEW ERA WTW 7 3/8 58.7cm
商品番号 D74427447198
商品名

NEW ERA WTW 7 3/8 58.7cm
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WTWとNEWERAのコラボです。サイズは73/8の58.7cmです。　色は黒です。タグ付きの未使用品です。自分で使用するつもりで購入しましたがもったいなくてかぶれませんでした。写真で判断の上よろしくお願いします。
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