NEW ERA WTW 7 3/8 58.7cm

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商品詳細
WTWとNEWERAのコラボです。サイズは73/8の58.7cmです。 色は黒です。タグ付きの未使用品です。自分で使用するつもりで購入しましたがもったいなくてかぶれませんでした。写真で判断の上よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/evaporation383224.html
http://narcologia.ru/goods/choice423185.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce132155.html
1506730006408|ＷＴＷ×ＮＥＷＥＲＡ ９２０ ＡＣＩＤ ＷＡＳＨ ＢＫ
Amazon | newera 59 fifty low profile 7-38 587cm | アイドル・芸能人 ...
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WTW×NEWERA 59FIFTY BK 7-3/8 | フリマアプリ ラクマ
1506730006408|ＷＴＷ×ＮＥＷＥＲＡ ９２０ ＡＣＩＤ ＷＡＳＨ ＢＫ
WTW×NEWERA 59FIFTYキャップ 黒 サイズ58.7cm
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