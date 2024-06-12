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HTC ヴィンテージ レザー　スタッズサスペンダー
商品番号 F88256775950
商品名

HTC ヴィンテージ レザー　スタッズサスペンダー
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージのレザースタッズサスペンダーです。かなり凝った作りでレザーも厚みがあり長く使用して頂けると思います。なかなか出てくることのないアイテムですので気になる方はこの機会にご検討ください。サイズ調整はかなりの幅があるのでほとんどの方に合うと思います。よろしくお願いします。
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