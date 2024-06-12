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新品 ベルルッティ Berluti B スクリット カリグラフィ 80/32 茶
商品番号 Y31185495535
商品名

新品 ベルルッティ Berluti B スクリット カリグラフィ 80/32 茶
ブランド名 ベルルッティ
特別価格 税込 21,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベルルッティBerlutiBスクリットカリグラフィー　廃番32/80未使用品全長：97cmベルト幅：3.5cm最短ウエスト：85cm～98cm穴の数：6穴の間隔：2.5cm表記サイズ：32/80附属品：無しすり替え防止のため、返品は受け賜れません。素材...本革カラー...ブラウン
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http://narcologia.ru/goods/hesitantly39884.html
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