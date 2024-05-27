新品クロムハーツ Chrome hearts プリント帽子 黒

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たくさんの中からご覧いただきありがとうございますコメントなしの即購入商品の説明人気デザインです。89年にブランドが設立されて以降、従来の「アクセサリー」という概念を打ち破るような重厚で男性的な作品を提供し続け、’99年にはファッション界の権威「CFDA賞」を受賞。有名アーティストやセレブにも愛好者が多い。「シルバーアクセといえばクロムハーツ」というほど知名度は群を抜くサイズは56cm-61cm調節可能材質35%綿と65%ポリエステル状態：新品未使用並行輸入品(海外正規品)について独自のルート（並行輸入品を取り扱う卸）にて購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております