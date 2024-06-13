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1578 ランバン ネクタイ レジメンタル シャドーストライプ
商品番号 Q57708473826
商品名

1578 ランバン ネクタイ レジメンタル シャドーストライプ
ブランド名 ランバン
特別価格 税込 1,657 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！⬇️こちらから出品商品を絞り込み検索出来ます！#よっちゃんのネクタイショップ★ブランドLANVINランバン★色黒ブラック★剣先サイズ(cm)8.7★素材シルク100%★原産国フランス★コンディション目立つ傷や汚れ等は特にありません。★配送について発送時は折りたたませていただきますので、折りジワがつく可能性があります。ご容赦ください(気になるようでしたら、アイロンをかけていただくと直ると思います)。★割引についておまとめ割引とフォロー割引、リピーター割引があります。詳しくはプロフィールをご覧ください★他にもネクタイをたくさん出品しています。ご覧いただければ嬉しいです(^^)
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