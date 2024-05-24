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フェンディ　FENDI キャップ　帽子　ハット
商品番号 H29283310930
商品名

フェンディ　FENDI キャップ　帽子　ハット
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 22,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェンディー正規店にて購入しました。フリーサイズ、未使用品です。保存袋もお付けいたします。自宅保管のため、神経質な方のご購入はおやめください。おまとめ買いの方に限りお値下げ、考慮致します。その際は一言お願いします♪
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