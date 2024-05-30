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マクラーレン 2023 L・ノリス シルバーストーン キャップ 【新品・未使用】
商品番号 W79214912321
商品名

マクラーレン 2023 L・ノリス シルバーストーン キャップ 【新品・未使用】
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023マクラーレンF1チームNewEra9FIFTYランドノリスシルバーストーンプレカーブキャップ　【新品・未使用】ランド・ノリスの2023年イギリスGP　シルバーストーンエディションキャップのレプリカ。全体がブラックと蛍光イエローのマーブルカラーデザイン。毎年母国イギリスGP用にノリスのスペシャルキャップが販売されていますが、今年は2位表章台の結果となったため、売れ行きが違います❗️現在、世界的に入手困難アイテムのようです‼️‎・‎NewEra9FIFTYフィット‎‎・プレカーブバイザー、裏面にLNマークの刺繍‎・フロントにはマクラーレンチームのスピードマークロゴの刺繍‎・左サイドに‎NewEraロゴの刺繍・右サイドに‎LN４の刺繍‎・バックにマクラーレンチームロゴバッチ‎・ユニセックス‎‎●素材:ポリエステル‎★写真1～10が現品（未開封で、私見で検品しましたが気になる箇所はありません）。⭐出品中のマクラーレングッズとご一緒に是非‼️（#マクラーレンbyきゃつぷのハッシュタグのリンクよりご覧ください）⭐️F1関連、他も出品しています❗️ご希望の方は#F1関連byきゃつぷのハッシュタグのリンクよりご購入のご検討お願いいたします。⭐️複数商品の同時同梱購入は2つの商品合計から送料おまとめ分（200円～700円）お値引きします❗️（値引き額はコメント時に回答します。）ご希望の場合は、”2つの商品”それぞれに、同梱購入希望とコメントください。【商品状態】タグ付き新品未使用品【サイズ】サイズ:M/Lサイズ（約57.7cm～61.5㎝。スナップバックで調整可能）【発送方法】らくらくメルカリ便（形崩れしないよう段ボール箱宅配60サイズに入れて送付）#マクラーレン#F1#ランド・ノリス#メルセデスメルセデス#NEWERA#ニューエラ#9FIFTY9FIFTY#レーシングキャップレーシングキャップカラー...イエロー形...ベースボール
http://narcologia.ru/goods/Stanford183073.html
http://narcologia.ru/goods/enquire479089.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly25284.html
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