スラムダンク　slam dunk アクリルスタンド　アクスタ　中国公式

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商品詳細
不要となりましたので、出品致します。※全７種ですが、仙道彰がありません。状態は未使用ですが、素人保管の為多少キズ、スレ等がございます。１度は人の手に渡った物ですので、ご理解の上ご購入お願いします。バラ売り不可、即購入OK追記:アクスタは未使用ですが、中身確認の為写真①の上部は開封してあります。
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