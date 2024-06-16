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スラムダンク　slam dunk アクリルスタンド　アクスタ　中国公式
商品番号 U84547729368
商品名

スラムダンク　slam dunk アクリルスタンド　アクスタ　中国公式
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

不要となりましたので、出品致します。※全７種ですが、仙道彰がありません。状態は未使用ですが、素人保管の為多少キズ、スレ等がございます。１度は人の手に渡った物ですので、ご理解の上ご購入お願いします。バラ売り不可、即購入OK追記:アクスタは未使用ですが、中身確認の為写真①の上部は開封してあります。
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