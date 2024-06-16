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アルミニウム　フレーム　額縁　シルバー　ピンクゴールド
商品番号 W87611488285
商品名

アルミニウム　フレーム　額縁　シルバー　ピンクゴールド
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジョイフル本田にて購入したアルミニウムのB3フレームです。1点3000〜4000円で購入しました。2点セットです。一方のみだと送料が高くなってしまうのでセットにしています。参考までに1枚目写真に500mlペットボトルをおきました。写真だとゴールドよりなのですが、実際はピンクゴールドです。商品名はピンクと書いてあります。また、こちらも参考までに4枚目写真は実際に使用している同シリーズのA4サイズのピンクゴールドの額です。縁が3.5cmあるのでA4額の場合ですが自立します。用途···ポスター額の素材···アルミフレーム
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