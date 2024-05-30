♥️大特価♥️ スマートウォッチ 通話機能付き 多機能 大画面 ブラック 黒

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*.♥️ご覧頂きありがとうございます♥️.*◆新品未使用品☆送料無料“即購入OK”です♡◆その他『在庫1点限り！早い者勝ち』商品多数取り扱っております(*꒳*)✨✅他にもたくさん取り扱い中商品一覧はこちら⇒#れい_home【実用な機能満載】着信通知/拒否/通話、輝度調整、天気予報、活動量計、歩数計、長座注意、スマホ探し、バイブレーション強度調整、目覚まし時計、カメラ制御、音楽制御/再生など実用な機能が備えます。日常生活サポート専用GloryFitアプリと合わせて使うと、このスマートウォッチが持つ様々な機能を楽しむことができます。色々な角度からが記録可能です。日常生活をより豊かにしてくれます。様々な便利な生活機能を享受できます。【1.87インチHD超大画面＆360*360高解像度】スマートウォッチは1.91インチ全画面タッチパネルを採用し、画質がより鮮明に大画面で高精度、通知や文字を一目瞭然に表示され、鮮やかな色合いと読みやすさを実現しました。上下左右のスライド操作で機能の切替も簡単です。より高い解像度の視覚体験とスマートフォンのようなタッチ触感を楽しめ、もっと便利に操作することができます。快適な視覚感と優れた操作感をもたらします。【文字盤設定＆DIY文字盤可能】本体で5つの文字盤を搭載する以外、アプリの中で様々な文字盤が搭載され、好みによって選択できます。自分の好きな写真を文字盤としてカスタマイズできます。I13030210$$3999