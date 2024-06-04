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【90s】 NIKE オイルド　レザー　メタルスウォッシュ　キャップ
商品番号 U78099550611
商品名

【90s】 NIKE オイルド　レザー　メタルスウォッシュ　キャップ
ブランド名 ナイキゴルフ
特別価格 税込 6,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】【90s】NIKEオイルド　レザー　メタルスウォッシュ　キャップ【生産国】CHINA【年代】1990＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約62cmツバ長：約7cm深さ：約12cm＿COMMENT＿＿＿生地はバブアーのようなオイルドコットンにツバはレザーの組み合わせが良いです。フロントのメタルプレート、バックにはスウォッシュ刺繍ツバのフチはレザーでパイピングされており良い雰囲気です。＿COLOR＿＿＿グリーン＿CONDITION＿＿＿7/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
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