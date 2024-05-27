champion ビンテージTシャツ　ARMY

championの80年代後半のTシャツです。トリコタグです。状態は良いです。穴とか開いてないです。宜しくお願いします。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···夏



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